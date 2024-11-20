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  4. ФОТО. Албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций
Лига наций
20 ноября 2024, 17:21 | Обновлено 20 ноября 2024, 17:42
3137
2

ФОТО. Албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций

Рустам Худжамов рассказал о насмешках и неприличных жестах

20 ноября 2024, 17:21 | Обновлено 20 ноября 2024, 17:42
3137
2
ФОТО. Албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций
УАФ. Сборная Украины

Тренер вратарей национальной сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о поведении албанских фанатов перед матчем против «сине-желтых». Худжамов признался, что с трибун звучали обидные вызовы.

«Еще во время разминки, стоя перед трибунами их фанатского сектора, мы слышали их насмешки, видели жесты в нашу сторону, чувствовали их попытки вывести нас из равновесия. Но знаете, у меня была абсолютная уверенность, что мы выйдем с поля победителями. Я был на 100% уверен, что мы их обыграем.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто нас поддерживает, и тем, кто критикует, потому что это также мотивирует двигаться вперед. Мы будем продолжать работать и становиться сильнее», – написал Худжамов.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания - Украина.

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Рустам Худжамов сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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valerafan1
Якби наші фани так провокували албанців, то вони пішли б з поля і чекали технічної перемоги.
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+1
Gargantua81
надо было им ответить на олбанском
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0
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