ФОТО. Албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций

Тренер вратарей национальной сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о поведении албанских фанатов перед матчем против «сине-желтых». Худжамов признался, что с трибун звучали обидные вызовы.

«Еще во время разминки, стоя перед трибунами их фанатского сектора, мы слышали их насмешки, видели жесты в нашу сторону, чувствовали их попытки вывести нас из равновесия. Но знаете, у меня была абсолютная уверенность, что мы выйдем с поля победителями. Я был на 100% уверен, что мы их обыграем.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто нас поддерживает, и тем, кто критикует, потому что это также мотивирует двигаться вперед. Мы будем продолжать работать и становиться сильнее», – написал Худжамов.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания - Украина.