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  4. Алиев выбрал соперника для сборной Украины в плей-офф Лиги наций
Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2024, 16:49 |
2005
0

Алиев выбрал соперника для сборной Украины в плей-офф Лиги наций

Александр хочет увидеть матч против Бельгии

20 ноября 2024, 16:49 |
2005
0
Алиев выбрал соперника для сборной Украины в плей-офф Лиги наций
УАФ. Сборная Украины

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев выбрал соперника для национальной команды в плей-офф Лиги наций.

– В стыковых матчах нам могут выпасть Бельгия, Венгрия, Шотландия или Сербия.

– Если мы хотим идти дальше и добиваться больших успехов, то неважно, с кем нам придется играть. Сейчас в футбол умеют играть все команды.

Но если брать с точки зрения болельщика, то мне хотелось бы увидеть нашу игру против бельгийцев. Однако пусть нам попадется тот соперник, которого мы сможем пройти.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии , Шотландия и Венгрия.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания - Украина.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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