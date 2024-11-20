Футболист Барселоны выбыл до конца года из-за операции

Защитник испанской «Барселоны» Андреас Кристенсен не сможет помочь команде до конца 2024 года.

Футболисту пришлось сделать вторую операцию на сухожилиях, поэтому его восстановление будет длиться намного дольше, чем планировалось изначально.

28-летнему защитнику врачи сделали специальную регенеративную операцию, которая оставила его без футбола на длительное время. Медицинский штаб каталонского клуба не собирается форсировать возвращения Кристенсена и предоставит ему долгосрочный отдых.

Последний матч Андреас провел 17 августа - сыграл 27 минут в первом туре чемпионата Испании против «Валенсии» (2:1).

Сообщалось, что руководство «Барселоны» рассматривает вариант продажи Кристенсена, если получит интересные предложения от других клубов.