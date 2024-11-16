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  4. Барселона готова отпустить игрока. Им интересуется Манчестер Юнайтед
Испания
16 ноября 2024, 20:20 |
234
0

Барселона готова отпустить игрока. Им интересуется Манчестер Юнайтед

Андреас Кристенсен не входит в планы каталонского клуба

16 ноября 2024, 20:20 |
234
0
Барселона готова отпустить игрока. Им интересуется Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Центрбек «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен не входит в планы «блауграны», сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, центрбек покинет клуб зимой или летом. Контракт 28-летнего защитника с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Кристенсен сыграл лишь один матч за «Барселону» в Ла Лиге, после чего получил травму и находится в лазарете.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Манчсетер Юнайтед».

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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