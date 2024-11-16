Барселона готова отпустить игрока. Им интересуется Манчестер Юнайтед
Андреас Кристенсен не входит в планы каталонского клуба
Центрбек «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен не входит в планы «блауграны», сообщает инсайдер Маттео Моретто.
По информации источника, центрбек покинет клуб зимой или летом. Контракт 28-летнего защитника с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 30 миллионов евро.
В этом сезоне Кристенсен сыграл лишь один матч за «Барселону» в Ла Лиге, после чего получил травму и находится в лазарете.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Манчсетер Юнайтед».
🚨🎖| BREAKING: Andreas Christensen is on the EXIT RAMP. He's not in Barça's plans and could leave either in January or in summer. PL clubs are interested. [@MatteMoretto] #fcblive 🔴 pic.twitter.com/oEnhXOYkzv— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 16, 2024
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