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  4. «Сомнительный пенальти». Вірт не согласен с рефери матча с албанцами
Лига наций
20 ноября 2024, 17:21 | Обновлено 20 ноября 2024, 18:09
1304
1

«Сомнительный пенальти». Вірт не согласен с рефери матча с албанцами

Анатолий Трубин, по мнению экс-голкипера, провел качественный матч

20 ноября 2024, 17:21 | Обновлено 20 ноября 2024, 18:09
1304
1
«Сомнительный пенальти». Вірт не согласен с рефери матча с албанцами
УАФ. Юрий Вирт

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua оценил действия голкипера Анатолия Трубина во вчерашнем поединке Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины:

«На мой взгляд, Трубин был одним из лучших на поле. Умело «читал» игру, надежно действовал на линии и на выходах. Его вклад победу - весомый.

Что же до назначенного в ворота гостей пенальти, то здесь можно подискутировать с арбитром. Считаю, что Трубин не нарушал правила, а, скорее, нападающий хозяев «рисовал» касание со стороны кипера. Поэтому пусть этот очень спорный «приговор» останется на совести рефери.

Игра украинской сборной в Тиране произвела хорошее впечатление. Более того, первый тайм в ее исполнении вообще был идеален.

После перерыва гости уже были менее активны, но именно они контролировали ход событий на поле. Кстати, как и в предыдущем матче с грузинами, они выдержали высокий темп до финального свистка. Вот и вчера под занавес поединка наши провели несколько скоростных атак и обидно, что Георгий Судаков и Александр Назаренко не забили из выгодных позиций».

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Анатолий Трубин пенальти инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Burevestnik
почекаємо поки Вірт подискутує з арбітром...
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