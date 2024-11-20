Словакия – Италия. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE
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20 ноября состоится финальное противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2024 в Малаге, Испания.
За трофей неофициального чемпионата мира по теннису поборются сборные Словакии и Италии. Ориентировочное время начала игр – 18:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Словакия впервые с 2002 года сыграет в финале командного турнира. Италия выступала в финале КБДК в прошлом сезоне, где проиграла Канаде 0:2.
Составы команд будет известны незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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