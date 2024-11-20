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ITF
20 ноября 2024, 15:28 |
28
0

Словакия – Италия. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию решающего противостояния командного турнира

20 ноября 2024, 15:28 |
28
0
Словакия – Италия. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини

20 ноября состоится финальное противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2024 в Малаге, Испания.

За трофей неофициального чемпионата мира по теннису поборются сборные Словакии и Италии. Ориентировочное время начала игр – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Словакия впервые с 2002 года сыграет в финале командного турнира. Италия выступала в финале КБДК в прошлом сезоне, где проиграла Канаде 0:2.

Составы команд будет известны незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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