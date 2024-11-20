УЕФА вынесло решение по скандальному матчу команды Луческу

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по матчу между сборными Румынии и Косово в рамках 5-го тура Лиги наций.

В решении УЕФА указано, что ответственность за то, что матч не был завершен, несут игроки сборной Косово, поэтому им было засчитано техническое поражение. Команду также обязали уплатить штраф в размере 6 тысяч евро за неподобающее поведение своих футболистов.

Что касается сборной Румынии, она также понесла наказание: команда оштрафована на 128 тысяч евро из-за неприемлемого поведения своих болельщиков.

Таким образом, сборная Румынии завершила групповой этап с 18 очками после шести матчей. Косово, имея 12 очков, заняло вторую позицию.

Напомним, в компенсированное время матча при счете 0:0 сборная Косово покинула поле, из-за чего игра была прервана.