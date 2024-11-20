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Лига наций
20 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 20 ноября 2024, 17:46
2475
2

УЕФА вынесло решение по скандальному матчу команды Луческу

Сборной Косово засчитано техническое поражение за оставление футбольного поля

20 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 20 ноября 2024, 17:46
2475
2
УЕФА вынесло решение по скандальному матчу команды Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по матчу между сборными Румынии и Косово в рамках 5-го тура Лиги наций.

В решении УЕФА указано, что ответственность за то, что матч не был завершен, несут игроки сборной Косово, поэтому им было засчитано техническое поражение. Команду также обязали уплатить штраф в размере 6 тысяч евро за неподобающее поведение своих футболистов.

Что касается сборной Румынии, она также понесла наказание: команда оштрафована на 128 тысяч евро из-за неприемлемого поведения своих болельщиков.

Таким образом, сборная Румынии завершила групповой этап с 18 очками после шести матчей. Косово, имея 12 очков, заняло вторую позицию.

Напомним, в компенсированное время матча при счете 0:0 сборная Косово покинула поле, из-за чего игра была прервана.

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Олександр Сільченко Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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valerafan1
Провчили провокаторів, більше ніхто не залишить поле із-за надуманих образ.
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