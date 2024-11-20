«Я симпатизирую АПЛ». Звезда Баварии может перейти в Арсенал или МЮ

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане рассказал о своем будущем, признавшись, что ему до сих пор симпатизирует английская Премьер-лига.

– «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в вас. АПЛ все еще вас привлекает?

– Я симпатизирую этой лиге и до сих пор иногда смотрю отдельные матчи по телевизору. Но для меня более важен клуб, где я могу показывать свою лучшую игру, развиваться и выигрывать титулы.

У меня все это есть в «Баварии». Здесь передо мной стоят самые большие вызовы и цели.

– С 1 января вы можете подписать предварительное соглашение с любым клубом. У вас есть планы на этот счет?

– Я точно не собираюсь подписывать контракт с другим клубом 1 или 2 января. Мне не нужно принимать спешное решение.

К зиме я хочу набрать максимальный ритм и выиграть больше матчей с «Баварией». Как я уже говорил, я доверяю себе и своей ситуации, – сказал Сане.

Действующий контракт немца с мюнхенским клубом рассчитан до следующего года.