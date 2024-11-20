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  4. «Я симпатизирую АПЛ». Звезда Баварии может перейти в Арсенал или МЮ
Германия
20 ноября 2024, 18:26 |
1061
0

«Я симпатизирую АПЛ». Звезда Баварии может перейти в Арсенал или МЮ

Лерой Сане в размышлениях относительно своего будущего

20 ноября 2024, 18:26 |
1061
0
«Я симпатизирую АПЛ». Звезда Баварии может перейти в Арсенал или МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане рассказал о своем будущем, признавшись, что ему до сих пор симпатизирует английская Премьер-лига.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в вас. АПЛ все еще вас привлекает?

– Я симпатизирую этой лиге и до сих пор иногда смотрю отдельные матчи по телевизору. Но для меня более важен клуб, где я могу показывать свою лучшую игру, развиваться и выигрывать титулы.

У меня все это есть в «Баварии». Здесь передо мной стоят самые большие вызовы и цели.

– С 1 января вы можете подписать предварительное соглашение с любым клубом. У вас есть планы на этот счет?

– Я точно не собираюсь подписывать контракт с другим клубом 1 или 2 января. Мне не нужно принимать спешное решение.

К зиме я хочу набрать максимальный ритм и выиграть больше матчей с «Баварией». Как я уже говорил, я доверяю себе и своей ситуации, – сказал Сане.

Действующий контракт немца с мюнхенским клубом рассчитан до следующего года.

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Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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