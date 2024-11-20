От Лунина к Зинченко. Арсенала интересуется молодым полузащитником Реала

Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер может стать игроком «Арсенала», сообщает SPORT.

«Канониры» видят в трансфере партнера Лунина возможность повторения истории с переходом Эдегара: Мартин, будучи недовольным количеством игрового времени в Мадриде, переехал в Лондон и стал одной из главных звезд АПЛ. Арда находится в схожем с норвежцем мадридского периода положении, чем команда Зинченко может воспользоваться.

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался.

Бразильский талант «Реала» может стать партнером Довбика.