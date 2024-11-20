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  4. От Лунина к Зинченко. Арсенала интересуется молодым полузащитником Реала
Англия
20 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 16:26
320
0

От Лунина к Зинченко. Арсенала интересуется молодым полузащитником Реала

Арда Гюлер привлекает внимание «канониров»

20 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 16:26
320
0
От Лунина к Зинченко. Арсенала интересуется молодым полузащитником Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер может стать игроком «Арсенала», сообщает SPORT.

«Канониры» видят в трансфере партнера Лунина возможность повторения истории с переходом Эдегара: Мартин, будучи недовольным количеством игрового времени в Мадриде, переехал в Лондон и стал одной из главных звезд АПЛ. Арда находится в схожем с норвежцем мадридского периода положении, чем команда Зинченко может воспользоваться.

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался.

Бразильский талант «Реала» может стать партнером Довбика.

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Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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