ВИДЕО. Как он не попал? Игрок Колумбии промахнулся с убойной позиции
Джон Кордоба стал антигероем в матче против Эквадора
В ночь с 19 на 20 ноября состоялись матчи 12 тура квалификации чемпионата мира в Южной Америке.
Национальная команда Колумбии на своем поле встретилась со сборной Эквадора.
Поединок между командами завершился минимальным поражением хозяев со счетом 0:1.
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При счете 1:0 в пользу представителей Эквадора случился эпизод, заставивший фанатов замереть в недоумении.
Антигероем стал нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба. Игрок на 28-й минуте с нескольких метров не попал в пустые ворота.
Хамес Родригес выполнил передачу на дальнюю штангу, где оказался Кордоба, однако футболист не смог акцентированно пробить.
¡NO HAY DERECHO!— La Gamereta Ⓜ️ (@LaGameretaOK) November 19, 2024
Se tiene que ir de la Selección el Sr. Jhon Córdoba… ¡NO HAY DERECHO! ¿QUÉ LE PASÓ? pic.twitter.com/yQKNnXsbVy
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