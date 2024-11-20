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Чемпионат мира
20 ноября 2024, 12:55 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:56
258
1

ВИДЕО. Как он не попал? Игрок Колумбии промахнулся с убойной позиции

Джон Кордоба стал антигероем в матче против Эквадора

20 ноября 2024, 12:55 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:56
258
1
ВИДЕО. Как он не попал? Игрок Колумбии промахнулся с убойной позиции
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 19 на 20 ноября состоялись матчи 12 тура квалификации чемпионата мира в Южной Америке.

Национальная команда Колумбии на своем поле встретилась со сборной Эквадора.

Поединок между командами завершился минимальным поражением хозяев со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

При счете 1:0 в пользу представителей Эквадора случился эпизод, заставивший фанатов замереть в недоумении.

Антигероем стал нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба. Игрок на 28-й минуте с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Хамес Родригес выполнил передачу на дальнюю штангу, где оказался Кордоба, однако футболист не смог акцентированно пробить.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Sunpalych
наскільки я знаю, в Колумбії за таке вбивають, в прямому сенсі цього слова! шкода хлопця! я зараз йому не заздрю!
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