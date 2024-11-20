ВИДЕО. Как он не попал? Игрок Колумбии промахнулся с убойной позиции

В ночь с 19 на 20 ноября состоялись матчи 12 тура квалификации чемпионата мира в Южной Америке.

Национальная команда Колумбии на своем поле встретилась со сборной Эквадора.

Поединок между командами завершился минимальным поражением хозяев со счетом 0:1.

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При счете 1:0 в пользу представителей Эквадора случился эпизод, заставивший фанатов замереть в недоумении.

Антигероем стал нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба. Игрок на 28-й минуте с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Хамес Родригес выполнил передачу на дальнюю штангу, где оказался Кордоба, однако футболист не смог акцентированно пробить.