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Англия
20 ноября 2024, 19:20 |
655
1

Засыпать деньгами. Манчестер Юнайтед готов украсть звезду из рук Реала

«Манкунианцы» готовят деньги для подписания Альфонсо Дэвиса

20 ноября 2024, 19:20 |
655
1
Засыпать деньгами. Манчестер Юнайтед готов украсть звезду из рук Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

«Манчестер Юнайтед» вступает в борьбу за Альфонсо Дэвиса, сообщает Кристиан Фальк.

Английский гранд готов предложить канадцу намного большую зарплату, чем рассчитывает склонить выбор защитника в свою пользу. «Реал» продолжает бороться за игрока, «Бавария» делает последние попытки по сохранению Альфонсо, контракт которого закончится уже летом 2025-го года.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 15 матчей за клуб во всех турнирах и отдал 3 ассиста.

Гарначо повторил рекорд Роналду периода игры за «Манчестер Юнайтед».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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pol-55
Альфонс від Баварії хоче 20млн.,значить хто більше...
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