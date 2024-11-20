Засыпать деньгами. Манчестер Юнайтед готов украсть звезду из рук Реала
«Манкунианцы» готовят деньги для подписания Альфонсо Дэвиса
«Манчестер Юнайтед» вступает в борьбу за Альфонсо Дэвиса, сообщает Кристиан Фальк.
Английский гранд готов предложить канадцу намного большую зарплату, чем рассчитывает склонить выбор защитника в свою пользу. «Реал» продолжает бороться за игрока, «Бавария» делает последние попытки по сохранению Альфонсо, контракт которого закончится уже летом 2025-го года.
В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 15 матчей за клуб во всех турнирах и отдал 3 ассиста.
Гарначо повторил рекорд Роналду периода игры за «Манчестер Юнайтед».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко все равно недоволен работой нынешнего наставника «сине-желтых»
Победу в матче одержали чехи со счетом 2:1