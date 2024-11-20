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  4. По стопам кумира. Гарначо повторил уникальное достижение Роналду
Англия
20 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:28
219
0

По стопам кумира. Гарначо повторил уникальное достижение Роналду

Алехандро Гарначо повторил достижение Криштиану Роналду периода «Манчестер Юнайтед»

20 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:28
219
0
По стопам кумира. Гарначо повторил уникальное достижение Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо повторил рекорд Криштиану Роналду.

Аргентинец стал вторым иностранным игроком в истории «манкунианцев» после португальца, который сделал 20 и больше голевых действий в футболке «Манчестер Юнайтед» в возрасте до 21 года.

Гарначо до достижения возраста в 21 год забил 13 голов и отдал 7 ассистов на клубном уровне за время игры в Манчестере. Роналду до достижения аналогичного возраста забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

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Алехандро Гарначо Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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