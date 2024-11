По стопам кумира. Гарначо повторил уникальное достижение Роналду

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо повторил рекорд Криштиану Роналду.

Аргентинец стал вторым иностранным игроком в истории «манкунианцев» после португальца, который сделал 20 и больше голевых действий в футболке «Манчестер Юнайтед» в возрасте до 21 года.

Гарначо до достижения возраста в 21 год забил 13 голов и отдал 7 ассистов на клубном уровне за время игры в Манчестере. Роналду до достижения аналогичного возраста забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

Only two overseas players have been directly involved in 20+ Premier League goals for Manchester United before turning 21:



◉ Cristiano Ronaldo (14G, 11A)

◉ Alejandro Garnacho (13G, 7A)



