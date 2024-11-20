Нейрохирург рассказал, что произошло во время матча Лиги наций с Салаи

Венгерский нейрохирург Андраш Чокай сообщил, что у тренера сборной Венгрии Адама Салаи произошел эпилептический приступ.

Он также отметил, что это могло быть следствием операции, которую Салаи перенес в 2021 году. Тогда ему удалили доброкачественную опухоль головного мозга. Чокай пояснил, что после хирургического вмешательства организм может иметь негативные последствия.

Подобные симптомы являются обычным явлением после таких операций. Врач также сообщил, что благодаря правильному оказанию первой медицинской помощи жизни Салаи ничего не угрожало.

Адам Салаи завершил игровую карьеру в сборной в 2022 году, а позже стал ассистентом главного тренера национальной команды.

Матч 5-го тура Лиги наций между Нидерландами и Венгрией был приостановлен из-за того, что ассистенту тренера потребовалась медицинская помощь.