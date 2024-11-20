Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Только не Бельгия». Маркевич заговорил о соперниках сборной в Лиге наций
Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2024, 14:38 | Обновлено 20 ноября 2024, 14:39
495
1

«Только не Бельгия». Маркевич заговорил о соперниках сборной в Лиге наций

Специалист считает, что можно играть со всеми, кроме Бельгии

20 ноября 2024, 14:38 | Обновлено 20 ноября 2024, 14:39
495
1
«Только не Бельгия». Маркевич заговорил о соперниках сборной в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Бывший форвард сборной Украины Мирон Маркевич избрал соперника для национальной команды в плей-офф Лиги наций.

– В марте как раз и будут сыграны матчи плей-офф за право повыситься в Дивизион А Лиги наций. Среди потенциальных конкурентов Украины – Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия. Кого бы вы хотели увидеть в соперниках?

– Только не Бельгию! Даже несмотря на тот факт, что они плохо провели групповую стадию Лиги наций, это хорошая, мощная команда, которая имеет немало качественных исполнителей. С остальными командами можно спокойно играть и даже больше – побеждать, – сказал Маркевич.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландия и Венгрия.

Ранее Артем Милевский выбрал соперника для сборной Украины в плей-офф Лиги наций.

По теме:
Мальта - Андорра. Видеообзор матча
ФОТО. «Спасибо всем». Зинченко обратился к фанатам сборной Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Больше всего рад за Зинченко и Яремчука»
Артем Милевский сборная Сербии по футболу сборная Украины по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций
Футбол | 19 ноября 2024, 23:39 13
Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций
Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций

Победу в матче одержали чехи со счетом 2:1

Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Футбол | 20 ноября 2024, 07:47 3
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ

Бывший тренер сборной Украины – о предателе

Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Бокс | 20.11.2024, 08:22
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Не Мудрик. Цыганык назвал игрока сборной, идеально отыгравшего 2 матча ЛН
Футбол | 20.11.2024, 12:42
Не Мудрик. Цыганык назвал игрока сборной, идеально отыгравшего 2 матча ЛН
Не Мудрик. Цыганык назвал игрока сборной, идеально отыгравшего 2 матча ЛН
«Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой
Футбол | 20.11.2024, 10:19
«Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой
«Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
можливо краще залишитись в групі "В" і грати з такими ж по рівню як і Україна, щоб навчитись нарешті грати в атакувальний футбол. 
в групі "А" суперники будуть набагато сильніші, знов буде, в основному, гра в захисті, на виніс, поразки. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 12
Футбол
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
20.11.2024, 06:05 23
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
18.11.2024, 21:18 2
Бокс
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
19.11.2024, 23:59 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем