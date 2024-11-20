«Только не Бельгия». Маркевич заговорил о соперниках сборной в Лиге наций

Бывший форвард сборной Украины Мирон Маркевич избрал соперника для национальной команды в плей-офф Лиги наций.

– В марте как раз и будут сыграны матчи плей-офф за право повыситься в Дивизион А Лиги наций. Среди потенциальных конкурентов Украины – Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия. Кого бы вы хотели увидеть в соперниках?

– Только не Бельгию! Даже несмотря на тот факт, что они плохо провели групповую стадию Лиги наций, это хорошая, мощная команда, которая имеет немало качественных исполнителей. С остальными командами можно спокойно играть и даже больше – побеждать, – сказал Маркевич.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландия и Венгрия.

Ранее Артем Милевский выбрал соперника для сборной Украины в плей-офф Лиги наций.