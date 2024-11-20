Еще один защитник. Манчестер Сити может подписать 90-миллионного француза

Французский защитник «Ред Булл» Лейпциг Кастелло Лукеба может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Transfers.

21-летний игрок, который подписал новый контракт, согласно которому его отступные составляют 90 миллионов евро, не первый год привлекает внимание топовых клубов Европы, но именно «горожане», которые хотят решить проблемы в обороне, связанные с скептическим отношением к перспективам в клубе Джона Стоунза и Кайла Уокера.

С момента перехода Лукеба в немецкий клуб, скауты «Манчестер Сити» следят за игроком.

В текущем сезоне Кастелло Лукеба провел 12 матчей.

Илья Забарный может перейти в «Манчестер Сити».