Еще один защитник. Манчестер Сити может подписать 90-миллионного француза
Кастелло Лукеба может стать игроком «горожан»
Французский защитник «Ред Булл» Лейпциг Кастелло Лукеба может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Transfers.
21-летний игрок, который подписал новый контракт, согласно которому его отступные составляют 90 миллионов евро, не первый год привлекает внимание топовых клубов Европы, но именно «горожане», которые хотят решить проблемы в обороне, связанные с скептическим отношением к перспективам в клубе Джона Стоунза и Кайла Уокера.
С момента перехода Лукеба в немецкий клуб, скауты «Манчестер Сити» следят за игроком.
В текущем сезоне Кастелло Лукеба провел 12 матчей.
Илья Забарный может перейти в «Манчестер Сити».
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