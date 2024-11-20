«Я разговаривал в Гвардиолой». Гимараеш про переход в Манчестер Сити

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш высказался о слухах о возможном переходе в «Манчестер Сити»: «Это показывает то, что я на высоком уровне. Один раз я разговаривал с Гвардиолой: Я похвалил его, он похвалил меня».

«Я знаю о том, что Гвардиоле нравится мой футбол. Это нормально, когда великим тренерам нравится ваш футбол».

В текущем сезоне Бруно Гимараеш провел 14 матчей на клубном уровне, отличился 1 ассистом.

«Манчестер Сити» интересуется защитником за 90 миллионов евро.