Англия20 ноября 2024, 18:45 |
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«Я разговаривал в Гвардиолой». Гимараеш про переход в Манчестер Сити
Бруно Гимараеш про потенциальный трансфер в команду Гвардиолы
20 ноября 2024, 18:45 |
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Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш высказался о слухах о возможном переходе в «Манчестер Сити»: «Это показывает то, что я на высоком уровне. Один раз я разговаривал с Гвардиолой: Я похвалил его, он похвалил меня».
«Я знаю о том, что Гвардиоле нравится мой футбол. Это нормально, когда великим тренерам нравится ваш футбол».
В текущем сезоне Бруно Гимараеш провел 14 матчей на клубном уровне, отличился 1 ассистом.
«Манчестер Сити» интересуется защитником за 90 миллионов евро.
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