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Англия
20 ноября 2024, 17:57 | Обновлено 20 ноября 2024, 18:19
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0

«Мы потревожили кладбище». Тренер Суиндона объяснил неудачи команды

Главный тренер Иан Холлоуэй нашел виновных в неудовлетворительных результатах

20 ноября 2024, 17:57 | Обновлено 20 ноября 2024, 18:19
140
0
«Мы потревожили кладбище». Тренер Суиндона объяснил неудачи команды
Getty Images/Global Images Ukraine

«Суиндон Таун» может вылететь из League Two в этом сезоне. Команда занимает 22-е место из 24 возможных. Главный тренер клуба Иан Холлоуэй нашел весьма необычное объяснение провальным выступлениям своей команды.

«Я очень смущен. Команда тренируется на базе рядом с кладбищем. Мы потревожили его, и я не шучу. Там находятся очень старые захоронения, которые искали покоя. Я попрошу свою жену пойти туда и извиниться перед всеми умершими. Она знает, как это правильно сделать.

Думаю, после этого нам повезет. Я уверен, что духи нас простят, и наши результаты улучшатся. Вы не верите в это? Спросите местных – здесь происходят очень странные вещи», – заявил наставник.

61-летний Иан Холлоуэй возглавил «Суиндон» в начале сезона 2024 года. Ранее он работал с такими клубами, как «Кристал Пэлас», «Лестер», «КПР» и «Блэкпул».

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Суиндон Таун чемпионат Англии по футболу
Олександр Сільченко Источник: Goal.com
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