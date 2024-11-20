«Мы потревожили кладбище». Тренер Суиндона объяснил неудачи команды

«Суиндон Таун» может вылететь из League Two в этом сезоне. Команда занимает 22-е место из 24 возможных. Главный тренер клуба Иан Холлоуэй нашел весьма необычное объяснение провальным выступлениям своей команды.

«Я очень смущен. Команда тренируется на базе рядом с кладбищем. Мы потревожили его, и я не шучу. Там находятся очень старые захоронения, которые искали покоя. Я попрошу свою жену пойти туда и извиниться перед всеми умершими. Она знает, как это правильно сделать.

Думаю, после этого нам повезет. Я уверен, что духи нас простят, и наши результаты улучшатся. Вы не верите в это? Спросите местных – здесь происходят очень странные вещи», – заявил наставник.

61-летний Иан Холлоуэй возглавил «Суиндон» в начале сезона 2024 года. Ранее он работал с такими клубами, как «Кристал Пэлас», «Лестер», «КПР» и «Блэкпул».