Сразу два вратаря могут покинуть Ливерпуль летом
Алиссон и Куивин Келлехер могут сменить клубы летом
«Ливерпуль» может продать Алиссона и Келлехера следующим летом, сообщает TBR Football.
На «Энфилд» приедет Гиорги Мамардашвили, который выступает за «Валенсию» и должен стать первым номером «красных». Алиссон, который еще прошлым летом мог уйти в чемпионат Саудовской Аравии, решил остаться в Англии еще на год, в его случае интерес из множества чемпионатов к нему гарантирован. Келлехер же давно недоволен своим количеством игрового времени, потому хочет покинуть клуб.
В текущем сезоне Келлехер провел 8 матчей на клубном уровне, 4 из которых – «сухие». Алиссон также провел 8 матчей. из которых «на ноль» было сыграно 6.
«Ливерпуль» хочет подписать опорника «Реала».
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