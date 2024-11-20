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Англия
20 ноября 2024, 17:08 | Обновлено 20 ноября 2024, 18:12
611
0

Сразу два вратаря могут покинуть Ливерпуль летом

Алиссон и Куивин Келлехер могут сменить клубы летом

20 ноября 2024, 17:08 | Обновлено 20 ноября 2024, 18:12
611
0
Сразу два вратаря могут покинуть Ливерпуль летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон и Келлехер

«Ливерпуль» может продать Алиссона и Келлехера следующим летом, сообщает TBR Football.

На «Энфилд» приедет Гиорги Мамардашвили, который выступает за «Валенсию» и должен стать первым номером «красных». Алиссон, который еще прошлым летом мог уйти в чемпионат Саудовской Аравии, решил остаться в Англии еще на год, в его случае интерес из множества чемпионатов к нему гарантирован. Келлехер же давно недоволен своим количеством игрового времени, потому хочет покинуть клуб.

В текущем сезоне Келлехер провел 8 матчей на клубном уровне, 4 из которых – «сухие». Алиссон также провел 8 матчей. из которых «на ноль» было сыграно 6.

«Ливерпуль» хочет подписать опорника «Реала».

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Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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