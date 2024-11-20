Сразу два вратаря могут покинуть Ливерпуль летом

«Ливерпуль» может продать Алиссона и Келлехера следующим летом, сообщает TBR Football.

На «Энфилд» приедет Гиорги Мамардашвили, который выступает за «Валенсию» и должен стать первым номером «красных». Алиссон, который еще прошлым летом мог уйти в чемпионат Саудовской Аравии, решил остаться в Англии еще на год, в его случае интерес из множества чемпионатов к нему гарантирован. Келлехер же давно недоволен своим количеством игрового времени, потому хочет покинуть клуб.

В текущем сезоне Келлехер провел 8 матчей на клубном уровне, 4 из которых – «сухие». Алиссон также провел 8 матчей. из которых «на ноль» было сыграно 6.

«Ливерпуль» хочет подписать опорника «Реала».