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  4. «Желание повесить его за шиворот на вешалке». Виейра – о Балотелли
Италия
20 ноября 2024, 16:15 | Обновлено 20 ноября 2024, 16:23
375
0

«Желание повесить его за шиворот на вешалке». Виейра – о Балотелли

Новый главный тренер Дженоа имеет «теплые» отношения с итальянским форвардом

20 ноября 2024, 16:15 | Обновлено 20 ноября 2024, 16:23
375
0
«Желание повесить его за шиворот на вешалке». Виейра – о Балотелли
Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Дженоа» Патрик Виера уже когда-то работал с Марио Балотелли в одном клубе.

«Его характер совершенно не подходит для командных видов спорта. Он очень себя любит и играет эгоистично. Мне было трудно работать с ним в Ницце. Я имел желание просто прижать его к стене или же повесить его за шиворот на вешалке», - прокомментировал Патрик Виера.

Французский специалист работал в «Ницце», когда там играл Марио Балотелли. В конце сезона игрок был вынужден покинуть клуб по желанию тренера. Балотелли признавался, что, если бы не Патрик Виера, он остался бы играть во французском клубе.

С тех пор прошло уже 5 лет. Патрик Виера снова возглавил футбольный клуб, где играет Марио Балотелли. Интересно, исчерпала ли эта история себя, или имеет продолжение.

За «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сейчас травмирован.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Марио Балотелли Патрик Виейра Дженоа Руслан Малиновский
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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