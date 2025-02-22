Малиновский заявлен в резерве на матч Дженоа с Интером
22 февраля в 21:45 проходит поединок 26-го тура итальянской Серии А
22 февраля в 21:45 проходит матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Интер» и «Дженоа».
Команды встречаются в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» (Сан Сиро).
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Тренеры команд определились со стартовыми составами.
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский заявлен в резервном составе гостей.
Стартовые составы на матч Интера и Дженоа
Our starting 1️⃣1️⃣ 💪— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) February 22, 2025
Can we count on your support? 🖤💙
Powered by @play_eFootball #ForzaInter #InterGenoa pic.twitter.com/pwtQArAxau
⤵️ LINE UP #InterGenoa pic.twitter.com/ANWTU8rwJY— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 22, 2025
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