Малиновский заявлен в резерве на матч Дженоа с Интером

22 февраля в 21:45 проходит матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Интер» и «Дженоа».

Команды встречаются в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» (Сан Сиро).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры команд определились со стартовыми составами.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский заявлен в резервном составе гостей.

Стартовые составы на матч Интера и Дженоа

