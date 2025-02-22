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Италия
22 февраля 2025, 21:37 | Обновлено 22 февраля 2025, 22:02
68
0

Малиновский заявлен в резерве на матч Дженоа с Интером

22 февраля в 21:45 проходит поединок 26-го тура итальянской Серии А

22 февраля 2025, 21:37 | Обновлено 22 февраля 2025, 22:02
68
0
Малиновский заявлен в резерве на матч Дженоа с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

22 февраля в 21:45 проходит матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Интер» и «Дженоа».

Команды встречаются в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» (Сан Сиро).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры команд определились со стартовыми составами.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский заявлен в резервном составе гостей.

Стартовые составы на матч Интера и Дженоа

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Руслан Малиновский Дженоа Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Дженоа стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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