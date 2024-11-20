ФОТО. «Благодарю вас». Малиновский отреагировал на уход Джилардино
Украинский футболист попрощался с наставником
Украинский полузащитник Руслан Малиновский обратился к Альберто Джилардино, которого уволили с должности главного тренера итальянского «Дженоа». Руслан пожелал успехов наставнику.
«Благодарю вас, тренер, за то, что вы сделали для нас. За то, что вы всегда были человечны и добры, даже в трудные времена. Для меня великая честь знать вас. Я многому научился с вами. Вы создали семейную атмосферу, мы благодарны за все. Это не прощание! Удачи вам», — написал Руслан в Instagram.
В 2022 году Джилардино взял на себя руководство молодежной командой «Дженоа», а через несколько месяцев был назначен главным тренером основной команды. Однако в этом сезоне Джилардино не оправдал надежд – «Дженоа» занимает 17-е место в Серии А.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Дженоа» стал Патрик Виейра.
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