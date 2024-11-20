К продаже готов. Известен стартовый ценник на суперталанта из Лиона

Атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки привлекает внимание двух топовых клубов, а французы уже выставили стартовый ценник на игрока, сообщает Footmercato.

Переговоры по 21-летнему французу могут начаться со стартовой цены в 30 миллионов евро, в подписании игрока наиболее заинтересованы «Ливерпуль» и «Байер». Учитывая трансферный бан «Лиона», клубу будет сложно расстаться со своим молодым лидером, но финнсовая ситуация этого требует.

В текущем сезоне Райан Шерки провел 11 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

«Реал» нацелился на подписание форварда «Лиона».