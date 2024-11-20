К продаже готов. Известен стартовый ценник на суперталанта из Лиона
Французский клуб рассмаотрит предложения по Райану Шерки, которые начинаются от 30 миллионов евро
Атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки привлекает внимание двух топовых клубов, а французы уже выставили стартовый ценник на игрока, сообщает Footmercato.
Переговоры по 21-летнему французу могут начаться со стартовой цены в 30 миллионов евро, в подписании игрока наиболее заинтересованы «Ливерпуль» и «Байер». Учитывая трансферный бан «Лиона», клубу будет сложно расстаться со своим молодым лидером, но финнсовая ситуация этого требует.
В текущем сезоне Райан Шерки провел 11 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
«Реал» нацелился на подписание форварда «Лиона».
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