Реал нацелился на экс-форварда Франции. У его клуба большие проблемы

Мадридский «Реал» интересуется французским нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сливочные» хотят воспользоваться тем, что у клуба 33-летнего футболиста большие финансовые трудности, из-за которых в конце сезона команду могут понизить во второй французский дивизион.

Отмечается, что королевский клуб готовится подписать игрока зимой, заплатив «Лиону» 5 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Александр Ляказетт провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-форварда сборной Франции в 9 миллионов евро.