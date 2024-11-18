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  4. Реал нацелился на экс-форварда Франции. У его клуба большие проблемы
Испания
18 ноября 2024, 16:07 |
686
0

Реал нацелился на экс-форварда Франции. У его клуба большие проблемы

Александер Ляказетт может покинуть «Лион»

18 ноября 2024, 16:07 |
686
0
Реал нацелился на экс-форварда Франции. У его клуба большие проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

Мадридский «Реал» интересуется французским нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сливочные» хотят воспользоваться тем, что у клуба 33-летнего футболиста большие финансовые трудности, из-за которых в конце сезона команду могут понизить во второй французский дивизион.

Отмечается, что королевский клуб готовится подписать игрока зимой, заплатив «Лиону» 5 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Александр Ляказетт провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-форварда сборной Франции в 9 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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