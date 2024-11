Приятели Месси. Названы два тренера, которые могут возглавить Интер Майами

Накануне в прессе появилась информация о том, что главный тренер «Интер Майами», за который выступает легендарный аргентинец Лионель Месси, Херардо Мартино покинет свой пост в конце года, и в новый сезон «цапли» войдут с другим наставником.

По данным американской прессы, сейчас руководство «Интер Майами» рассматривает возможность назначения тренером одного из двух специалистов, которые прекрасно известны Месси – Хави или Хавьера Маскерано.

44-летний Хави в настоящий момент сидит без работы. Летом нынешнего года он покинул пост наставника «Барселоны», которой руководил с ноября 2021-го.

Что касается 40-летнего Маскерано, то он в настоящий момент возглавляет молодежную сборную Аргентины.

Оба потенциальных претендента – и Хави, и Маскерано – в прошлом выступали за «Барселону» вместе с Лионелем Месси.

🚨Breaking: “Two names that have emerged as potential replacements for Tata Martino are Xavi Hernandez and Javier Mascherano, both former teammates of Messi’s.”



Via @kaufsports @MiamiHerald pic.twitter.com/6XrkYEPdOO