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  4. Приятели Месси. Названы два тренера, которые могут возглавить Интер Майами
Major League Soccer
20 ноября 2024, 10:40 | Обновлено 20 ноября 2024, 10:44
608
1

Приятели Месси. Названы два тренера, которые могут возглавить Интер Майами

В США сватают Хави и Хавьера Маскерано

20 ноября 2024, 10:40 | Обновлено 20 ноября 2024, 10:44
608
1
Приятели Месси. Названы два тренера, которые могут возглавить Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави (слева) и Хавьер Маскерано в бытность выступлений за Барселону

Накануне в прессе появилась информация о том, что главный тренер «Интер Майами», за который выступает легендарный аргентинец Лионель Месси, Херардо Мартино покинет свой пост в конце года, и в новый сезон «цапли» войдут с другим наставником.

По данным американской прессы, сейчас руководство «Интер Майами» рассматривает возможность назначения тренером одного из двух специалистов, которые прекрасно известны Месси – Хави или Хавьера Маскерано.

44-летний Хави в настоящий момент сидит без работы. Летом нынешнего года он покинул пост наставника «Барселоны», которой руководил с ноября 2021-го.

Что касается 40-летнего Маскерано, то он в настоящий момент возглавляет молодежную сборную Аргентины.

Оба потенциальных претендента – и Хави, и Маскерано – в прошлом выступали за «Барселону» вместе с Лионелем Месси.

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Хави Хавьер Маскерано Интер Майами назначение тренера Херардо Мартино Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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darvey777
судя по тому что показывает сейчас Барса то из Хави такой себе тренер
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