Скрипник согласился возглавить команду за границей, но не все так просто
Специалист находится в списке Шленска, однако вряд ли он станет наставником коллектива
55-летний украинский специалист Виктор Скрипник может возглавить польский клуб Шленск Вроцлав.
Об этом сообщает журналист Петр Слонка. Источник отмечает, что Скрипник находится в списке тренеров на должность наставника команды, однако вряд ли он возглавит коллектив.
В то же время другой инсайдер из Польши Петр Янас утверждает: Скрипник уже согласился принять Шленск. Но «военные» остановились на кандидатуре словенца Анте Шимунджа.
Скрипник начинал свою тренерскую деятельность в Европе, пройдя путь от ассистента тренера молодежной команды Вердера до главного тренера первой команды. Позже возглавлял Ригу, а затем в Украине поработал в луганской Заре, Ворскле и Металлисте 1925. Скрипник находится полгода без работы после того, как покинул харьковский клуб летом 2024.
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