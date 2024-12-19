Скрипник согласился возглавить команду за границей, но не все так просто

55-летний украинский специалист Виктор Скрипник может возглавить польский клуб Шленск Вроцлав.

Об этом сообщает журналист Петр Слонка. Источник отмечает, что Скрипник находится в списке тренеров на должность наставника команды, однако вряд ли он возглавит коллектив.

В то же время другой инсайдер из Польши Петр Янас утверждает: Скрипник уже согласился принять Шленск. Но «военные» остановились на кандидатуре словенца Анте Шимунджа.

Скрипник начинал свою тренерскую деятельность в Европе, пройдя путь от ассистента тренера молодежной команды Вердера до главного тренера первой команды. Позже возглавлял Ригу, а затем в Украине поработал в луганской Заре, Ворскле и Металлисте 1925. Скрипник находится полгода без работы после того, как покинул харьковский клуб летом 2024.