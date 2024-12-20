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Сборная УКРАИНЫ
20 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 20 декабря 2024, 19:45
311
1

Сергей РЕБРОВ: «Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко – это пример для всех»

Наставник сборной Украины высказался о ветеранах команды

20 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 20 декабря 2024, 19:45
311
1
Сергей РЕБРОВ: «Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко – это пример для всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о ветеранах команды и Лиге наций:

«Знаю очень хорошо Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко – это пример для всех игроков. Так, как они работают, когда получают повреждения, до или после тренировки, – ни один молодой игрок так не работает.

Сейчас говорят, что они уже не помощники нам на чемпионате мира, если мы туда попадем. Эти игроки важны для атмосферы внутри национальной сборной, они помогают молодым игрокам. К сожалению, много повреждений, травм, но я никогда не говорю, что мы сейчас меняем поколение.

Я ранее заявлял, что Лигу наций мы используем как турнир, в котором можем посмотреть кандидатов в сборную. Не знаю, почему журналисты начали это расценивать, как какие-то отмазки. Когда нам это делать? Это очень важный шаг. Никто не говорил, что нам неинтересен результат – результат всегда интересен. Но это турнир, где мы можем предоставить шанс игрокам, которые действительно этого заслуживают. И мы это делали».

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Лига наций
Іван Распутін Источник: Трибуна
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Nick.Grabowski
Ярмоленка можна запросити в тренерський штаб, буде мотивувати молодь та показувати в тренувальному процесі як грати 1 в 1, як бити по воротам, як приймати м'яч, як віддавати пас тощо. 
 Тарас Степаненко, якщо фізично в нормі, спокійно може грати 1 тайм на високому рівні.
В плані професіоналізму, досвіду, зрілості та розуміння гри, Степаненко - один з кращих українських футболістів дійсно європейського рівня з 1991 року. 
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