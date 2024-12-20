Сергей РЕБРОВ: «Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко – это пример для всех»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о ветеранах команды и Лиге наций:

«Знаю очень хорошо Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко – это пример для всех игроков. Так, как они работают, когда получают повреждения, до или после тренировки, – ни один молодой игрок так не работает.

Сейчас говорят, что они уже не помощники нам на чемпионате мира, если мы туда попадем. Эти игроки важны для атмосферы внутри национальной сборной, они помогают молодым игрокам. К сожалению, много повреждений, травм, но я никогда не говорю, что мы сейчас меняем поколение.

Я ранее заявлял, что Лигу наций мы используем как турнир, в котором можем посмотреть кандидатов в сборную. Не знаю, почему журналисты начали это расценивать, как какие-то отмазки. Когда нам это делать? Это очень важный шаг. Никто не говорил, что нам неинтересен результат – результат всегда интересен. Но это турнир, где мы можем предоставить шанс игрокам, которые действительно этого заслуживают. И мы это делали».