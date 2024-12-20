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  4. Магуайр посетил в больнице 10-летнего парня, которому ампутировали ноги
Англия
20 декабря 2024, 19:54 |
298
0

Магуайр посетил в больнице 10-летнего парня, которому ампутировали ноги

История Тони Хаджела поразила Англию

20 декабря 2024, 19:54 |
298
0
Магуайр посетил в больнице 10-летнего парня, которому ампутировали ноги
TheSun

31-летний защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр встретился с 10-летним фанатом Тони Хаджелом, которому ампутировали ноги из-за жестокого обращения биологических родителей в раннем детстве.

Для самого парня это был настоящий сюрприз, ведь Магуайр анонсировал свой приезд в больничную палату юного болельщика, однако ребенок не верил, что сможет увидеть своего кумира вживую.

Приемная мама парня также прокомментировала это событие:

«Мы не были уверены, что он приедет, ведь знаем, насколько перегруженный график у профессионального футболиста. Также Тони очень переживал, что операция задержится, и Гарри не будет его ждать.

Но Магуайр очень добрый человек. Он подарил Тони незабываемые впечатления».

Магуайр подарил парню футбольный мяч с автографами, календарь и футболку «Манчестер Юнайтед».

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед lifestyle больница встреча с болельщиками
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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