Магуайр посетил в больнице 10-летнего парня, которому ампутировали ноги

31-летний защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр встретился с 10-летним фанатом Тони Хаджелом, которому ампутировали ноги из-за жестокого обращения биологических родителей в раннем детстве.

Для самого парня это был настоящий сюрприз, ведь Магуайр анонсировал свой приезд в больничную палату юного болельщика, однако ребенок не верил, что сможет увидеть своего кумира вживую.

Приемная мама парня также прокомментировала это событие:

«Мы не были уверены, что он приедет, ведь знаем, насколько перегруженный график у профессионального футболиста. Также Тони очень переживал, что операция задержится, и Гарри не будет его ждать.

Но Магуайр очень добрый человек. Он подарил Тони незабываемые впечатления».

Магуайр подарил парню футбольный мяч с автографами, календарь и футболку «Манчестер Юнайтед».