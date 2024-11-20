Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти может заменить экс-тренер Реала. Он возглавлял клуб полгода
Испания
20 ноября 2024, 13:40 |
1132
0

Анчелотти может заменить экс-тренер Реала. Он возглавлял клуб полгода

Сантьяго Солари может снова стать коучем королевского клуба

20 ноября 2024, 13:40 |
1132
0
Анчелотти может заменить экс-тренер Реала. Он возглавлял клуб полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Солари

Итальянский специалист Карло Анчелотти может быть уволен с поста главного тренера первой команды мадридского «Реала», сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, заменить 65-летнего коуча по крайней мере на короткий срок может Сантьяго Солари. У аргентинца уже был опыт работы тренером мадридского «Реала», когда он в сезоне 2018/19 возглавлял королевский клуб на протяжении почти 6 месяцев.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 12 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 18-м, потеряв 6 зачетных баллов в 4 поединках.

Ранее сообщалось, что «Реал» выбрал Хаби Алонсо в качестве преемника Карло Анчелотти.

По теме:
Более 250 млн. Реал назвал ПСЖ сумму, которую нужно заплатить за Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. У Малиновского новый тренер. Легенда Арсенала возглавил Дженоа
Винисиус или Мбаппе? Реал не собирается продавать своего лидера
Сантьяго Солари Карло Анчелотти Реал Мадрид отставка назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
Теннис | 20 ноября 2024, 08:06 6
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA

Организаторы турнира в Чарльстоне не позволили Катарине Завацкой нормально отдохнуть

Максим ШАЦКИХ: «Это не футбол Лобановского. Ребров упростил игру»
Футбол | 20 ноября 2024, 13:04 1
Максим ШАЦКИХ: «Это не футбол Лобановского. Ребров упростил игру»
Максим ШАЦКИХ: «Это не футбол Лобановского. Ребров упростил игру»

Бывший игрок киевского «Динамо» – о победе Украины в матче с Албанией

ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
Бокс | 19.11.2024, 21:42
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций
Футбол | 19.11.2024, 23:39
Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций
Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Футбол | 19.11.2024, 16:14
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
18.11.2024, 08:53
Снукер
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
19.11.2024, 23:59 31
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 283
Футбол
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 18
Футбол
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 41
Футбол
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12 1
Бокс
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем