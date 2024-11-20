Анчелотти может заменить экс-тренер Реала. Он возглавлял клуб полгода

Итальянский специалист Карло Анчелотти может быть уволен с поста главного тренера первой команды мадридского «Реала», сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, заменить 65-летнего коуча по крайней мере на короткий срок может Сантьяго Солари. У аргентинца уже был опыт работы тренером мадридского «Реала», когда он в сезоне 2018/19 возглавлял королевский клуб на протяжении почти 6 месяцев.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 12 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 18-м, потеряв 6 зачетных баллов в 4 поединках.

Ранее сообщалось, что «Реал» выбрал Хаби Алонсо в качестве преемника Карло Анчелотти.