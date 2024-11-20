«Не говорите мне о нем». Алиев раскритиковал звезду сборной Украины

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Алиев высказался об игре полузащитника Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1).

– «Львом матча» болельщики признали Зинченко, а кому Вы отдадите награду?

– Я вас прошу, не говорите мне о нем. Мне понравилась вся наша команда. Они молодцы, что добились положительного результата, и порадовали нашу страну. Я никогда в жизни никого не выделяю, только – команду в целом.

– Я смотрел Ваш стрим с Милей, и Вы там говорили, что «не понимаете этого футболиста – Зинченко». Что Вы имели в виду?

– Скажу честно – для меня он вообще непонятен. Это мое личное мнение и я его объяснять не буду. Вчера я его критиковал, а он молодец – забил. Значит, буду его каждую игру критиковать – пусть забивает и сборная достигает положительного результата.