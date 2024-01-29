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  4. Закрыл больничный. Конкурент Мудрика вернулся в обойму Челси
Англия
29 января 2024, 13:37 | Обновлено 29 января 2024, 13:47
451
2

Закрыл больничный. Конкурент Мудрика вернулся в обойму Челси

Кристофер Нкунку в общей группе «пенсионеров»

29 января 2024, 13:37 | Обновлено 29 января 2024, 13:47
451
2
Закрыл больничный. Конкурент Мудрика вернулся в обойму Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Вингер лондонского клуба «Челси» Кристофер Нкунку работает наравне с партнерами по команде в преддверии очередного матча коллектива.

В среду, 31 января, «Челси» ждет матч Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Начало – в 22:15 по киевскому времени.

Напомним, Нкунку, который по своей игровой позиции является конкурентом украинца Михаила Мудрика, в последнее время чаще был в лазарете клуба, нежели играл. За «Челси» он отыграл в этом сезоне только в четырех неполных матчах во всех турнирах, отметился одним голом.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 9-е место, имея 31 очко после 21 матча.

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Кристофер Нкунку Челси травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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Вася Пупкин
Конкуренція завжди допомагає прогресувати, але коли вони були вдвох на полі - це виглядало теж достатньо цікаво.
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vovei
Вот что нужно Мудрику-конкурент.
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