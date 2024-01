Закрыл больничный. Конкурент Мудрика вернулся в обойму Челси

Вингер лондонского клуба «Челси» Кристофер Нкунку работает наравне с партнерами по команде в преддверии очередного матча коллектива.

В среду, 31 января, «Челси» ждет матч Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Начало – в 22:15 по киевскому времени.

Напомним, Нкунку, который по своей игровой позиции является конкурентом украинца Михаила Мудрика, в последнее время чаще был в лазарете клуба, нежели играл. За «Челси» он отыграл в этом сезоне только в четырех неполных матчах во всех турнирах, отметился одним голом.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 9-е место, имея 31 очко после 21 матча.

Christopher Nkunku trains with the Chelsea squad ahead of their Premier League match against Liverpool on Wednesday 🔵 pic.twitter.com/7dEJDnRKyO