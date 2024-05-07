Аль-Хиляль вырвал победу на 89-й, но не стал чемпионом Саудовской Аравии

6 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «боссов».

Единственный гол у хозяев забил Фирас Албиракан (30). У гостей отличились Александар Митрович (52) и Малком (89).

Благодаря этой победе «Аль-Хиляль» набрал 86 очков в таблице за 4 тура до завершения. У ближайшего преследователя «Аль-Насра» 74 пункта. Пока что «боссы» не стали чемпионами, поскольку места при равном количестве баллов будут распределены по результатам личных встреч, а этим командам еще предстоит сыграть в 32-м туре (в первом круге победу одержал «Аль-Хиляль» 3:0).

Для триумфа «Аль-Хилялю» нужно набрать еще 1 очко в 4 турах.

«Аль-Ахли» идет на 3-й позиции с 55 баллами.

Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур. 6 мая

Аль-Ахли – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Албиракан, 30 – Митрович, 52, Малком, 89

Видео голов и обзор матча:

Таблица чемпионата Саудовской Аравии после 30-го тура

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Аль-Хиляль 30 28 2 0 91 - 19 86 2 Аль-Наср Эр-Рияд 30 24 2 4 90 - 35 74 3 Аль-Ахли Джидда 30 16 7 7 59 - 33 55 4 Аль-Таавун 30 14 9 7 48 - 34 51 5 Аль-Иттихад 30 15 5 10 56 - 43 50 6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 11 8 11 41 - 36 41 7 Аль-Фатех 30 11 8 11 50 - 46 41 8 Аль-Иттифак 30 10 11 9 36 - 32 41 9 Аль-Фейха 30 11 8 11 40 - 47 41 10 Дамак 30 10 8 12 41 - 39 38 11 Аль-Халидж 30 9 9 12 32 - 40 36 12 Аль-Вахда Мекка 30 9 5 16 41 - 55 32 13 Аль-Раед 30 8 7 15 38 - 47 31 14 Аль-Рияд 30 7 8 15 28 - 53 29 15 Аль-Ахдуд 30 8 4 18 27 - 47 28 16 Абха 30 8 4 18 34 - 79 28 17 Аль-Таи 30 7 6 17 29 - 57 27 18 Аль-Хазм 30 3 11 16 29 - 68 20 Полная таблица

FULL TIME 🔚



No surprises today 👍🏻#AlHilal 💙🔝 pic.twitter.com/DW6spJGt6u — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 6, 2024