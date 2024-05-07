Аль-Хиляль вырвал победу на 89-й, но не стал чемпионом Саудовской Аравии
«Боссы» обыграли «Аль-Ахли» в в 28-м туре со счетом 2:1
6 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «боссов».
Единственный гол у хозяев забил Фирас Албиракан (30). У гостей отличились Александар Митрович (52) и Малком (89).
Благодаря этой победе «Аль-Хиляль» набрал 86 очков в таблице за 4 тура до завершения. У ближайшего преследователя «Аль-Насра» 74 пункта. Пока что «боссы» не стали чемпионами, поскольку места при равном количестве баллов будут распределены по результатам личных встреч, а этим командам еще предстоит сыграть в 32-м туре (в первом круге победу одержал «Аль-Хиляль» 3:0).
Для триумфа «Аль-Хилялю» нужно набрать еще 1 очко в 4 турах.
«Аль-Ахли» идет на 3-й позиции с 55 баллами.
Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур. 6 мая
Аль-Ахли – Аль-Хиляль – 1:2
Голы: Албиракан, 30 – Митрович, 52, Малком, 89
Видео голов и обзор матча:
Таблица чемпионата Саудовской Аравии после 30-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|30
|28
|2
|0
|91 - 19
|86
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|30
|24
|2
|4
|90 - 35
|74
|3
|Аль-Ахли Джидда
|30
|16
|7
|7
|59 - 33
|55
|4
|Аль-Таавун
|30
|14
|9
|7
|48 - 34
|51
|5
|Аль-Иттихад
|30
|15
|5
|10
|56 - 43
|50
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|30
|11
|8
|11
|41 - 36
|41
|7
|Аль-Фатех
|30
|11
|8
|11
|50 - 46
|41
|8
|Аль-Иттифак
|30
|10
|11
|9
|36 - 32
|41
|9
|Аль-Фейха
|30
|11
|8
|11
|40 - 47
|41
|10
|Дамак
|30
|10
|8
|12
|41 - 39
|38
|11
|Аль-Халидж
|30
|9
|9
|12
|32 - 40
|36
|12
|Аль-Вахда Мекка
|30
|9
|5
|16
|41 - 55
|32
|13
|Аль-Раед
|30
|8
|7
|15
|38 - 47
|31
|14
|Аль-Рияд
|30
|7
|8
|15
|28 - 53
|29
|15
|Аль-Ахдуд
|30
|8
|4
|18
|27 - 47
|28
|16
|Абха
|30
|8
|4
|18
|34 - 79
|28
|17
|Аль-Таи
|30
|7
|6
|17
|29 - 57
|27
|18
|Аль-Хазм
|30
|3
|11
|16
|29 - 68
|20
FULL TIME 🔚— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 6, 2024
No surprises today 👍🏻#AlHilal 💙🔝 pic.twitter.com/DW6spJGt6u
🗞️Breaking news:— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 6, 2024
A serial winner is close to win the title 🏆💙#AlHilal pic.twitter.com/Nr6DT1SsM1
События матча
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