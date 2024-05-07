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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
06.05.2024 21:00 – FT 1 : 2
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
07 мая 2024, 00:21 | Обновлено 07 мая 2024, 01:14
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Аль-Хиляль вырвал победу на 89-й, но не стал чемпионом Саудовской Аравии

«Боссы» обыграли «Аль-Ахли» в в 28-м туре со счетом 2:1

07 мая 2024, 00:21 | Обновлено 07 мая 2024, 01:14
380
1
Аль-Хиляль вырвал победу на 89-й, но не стал чемпионом Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «боссов».

Единственный гол у хозяев забил Фирас Албиракан (30). У гостей отличились Александар Митрович (52) и Малком (89).

Благодаря этой победе «Аль-Хиляль» набрал 86 очков в таблице за 4 тура до завершения. У ближайшего преследователя «Аль-Насра» 74 пункта. Пока что «боссы» не стали чемпионами, поскольку места при равном количестве баллов будут распределены по результатам личных встреч, а этим командам еще предстоит сыграть в 32-м туре (в первом круге победу одержал «Аль-Хиляль» 3:0).

Для триумфа «Аль-Хилялю» нужно набрать еще 1 очко в 4 турах.

«Аль-Ахли» идет на 3-й позиции с 55 баллами.

Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур. 6 мая

Аль-Ахли – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Албиракан, 30 – Митрович, 52, Малком, 89

Видео голов и обзор матча:

Таблица чемпионата Саудовской Аравии после 30-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 30 28 2 0 91 - 19 86
2 Аль-Наср Эр-Рияд 30 24 2 4 90 - 35 74
3 Аль-Ахли Джидда 30 16 7 7 59 - 33 55
4 Аль-Таавун 30 14 9 7 48 - 34 51
5 Аль-Иттихад 30 15 5 10 56 - 43 50
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 11 8 11 41 - 36 41
7 Аль-Фатех 30 11 8 11 50 - 46 41
8 Аль-Иттифак 30 10 11 9 36 - 32 41
9 Аль-Фейха 30 11 8 11 40 - 47 41
10 Дамак 30 10 8 12 41 - 39 38
11 Аль-Халидж 30 9 9 12 32 - 40 36
12 Аль-Вахда Мекка 30 9 5 16 41 - 55 32
13 Аль-Раед 30 8 7 15 38 - 47 31
14 Аль-Рияд 30 7 8 15 28 - 53 29
15 Аль-Ахдуд 30 8 4 18 27 - 47 28
16 Абха 30 8 4 18 34 - 79 28
17 Аль-Таи 30 7 6 17 29 - 57 27
18 Аль-Хазм 30 3 11 16 29 - 68 20
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Малком (Аль-Хиляль).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Фирас Аль-Бураикан (Аль-Ахли Джидда).
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Александар Митрович Малком Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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