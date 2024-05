Аль-Хиляль вырвал победу на 89-й, но не стал чемпионом Саудовской Аравии

6 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «боссов».

Единственный гол у хозяев забил Фирас Албиракан (30). У гостей отличились Александар Митрович (52) и Малком (89).

Благодаря этой победе «Аль-Хиляль» набрал 86 очков в таблице за 4 тура до завершения. У ближайшего преследователя «Аль-Насра» 74 пункта. Пока что «боссы» не стали чемпионами, поскольку места при равном количестве баллов будут распределены по результатам личных встреч, а этим командам еще предстоит сыграть в 32-м туре (в первом круге победу одержал «Аль-Хиляль» 3:0).

Для триумфа «Аль-Хилялю» нужно набрать еще 1 очко в 4 турах.

«Аль-Ахли» идет на 3-й позиции с 55 баллами.

Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур. 6 мая

Аль-Ахли – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Албиракан, 30 – Митрович, 52, Малком, 89

Видео голов и обзор матча:

Таблица чемпионата Саудовской Аравии после 30-го тура

