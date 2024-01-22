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Англия
22 января 2024, 18:29 | Обновлено 22 января 2024, 18:37
539
0

И дальше вне игры. Конкурент Мудрика остается вне обоймы Челси

Продолжает восстанавливаться Кристофер Нкунку

22 января 2024, 18:29 | Обновлено 22 января 2024, 18:37
539
0
И дальше вне игры. Конкурент Мудрика остается вне обоймы Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился последними новостями о том, как обстоят дела с восстановлением у вингера команды Кристофера Нкунку.

«Завтра он не сыграет. Это досадно. Кристофер продолжает восстановление. В его повреждении нет ничего серьезного. Речь идет только о сдвиге сроков его возвращения», – заявил Почеттино.

Нкунку, который по игровой позиции является конкурентом украинца Михаила Мудрика, из-за травм успел провести за «Челси» только четыре неполных матча во всех турнирах, отметился одним голом.

Во вторник, 23 января, «Челси» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги сыграет дома с «Мидлсбро». Начало поединка — в 22:00 по Киеву. В первом матче «пенсионеры» проиграли со счетом 0:1.

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Кристофер Нкунку травма Челси Михаил Мудрик
Источник ФК Челси
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