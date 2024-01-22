И дальше вне игры. Конкурент Мудрика остается вне обоймы Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился последними новостями о том, как обстоят дела с восстановлением у вингера команды Кристофера Нкунку.

«Завтра он не сыграет. Это досадно. Кристофер продолжает восстановление. В его повреждении нет ничего серьезного. Речь идет только о сдвиге сроков его возвращения», – заявил Почеттино.

Нкунку, который по игровой позиции является конкурентом украинца Михаила Мудрика, из-за травм успел провести за «Челси» только четыре неполных матча во всех турнирах, отметился одним голом.

Во вторник, 23 января, «Челси» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги сыграет дома с «Мидлсбро». Начало поединка — в 22:00 по Киеву. В первом матче «пенсионеры» проиграли со счетом 0:1.