Конкурент Мудрика в Челси снова травмировался и пропустит три недели

Атакующий полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку едва восстановился после одной травмы, как получил новое повреждение.

26-летний футболист вынужден был пропустить матч Кубка Англии против «Престона» (4:0) из-за травмы бедра, полученной на тренировке.

Как сообщает журналист Рахман Осман на своей странице в X (бывший Twitter), полузащитник пропустит из-за повреждения до трех недель.

Добавим, что Нкунку после перехода из «Лейпцига» за 60 млн евро успел провести за «Челси» четыре матча во всех турнирах (152 минуты игрового времени), в которых конкурент украинца Михаила Мудрика забил 1 мяч.