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  4. Конкурент Мудрика в Челси снова травмировался и пропустит три недели
Англия
07 января 2024, 13:39 | Обновлено 07 января 2024, 13:45
286
0

Конкурент Мудрика в Челси снова травмировался и пропустит три недели

Нкунку пока провел за «синих» всего четыре матча

07 января 2024, 13:39 | Обновлено 07 января 2024, 13:45
286
0
Конкурент Мудрика в Челси снова травмировался и пропустит три недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Атакующий полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку едва восстановился после одной травмы, как получил новое повреждение.

26-летний футболист вынужден был пропустить матч Кубка Англии против «Престона» (4:0) из-за травмы бедра, полученной на тренировке.

Как сообщает журналист Рахман Осман на своей странице в X (бывший Twitter), полузащитник пропустит из-за повреждения до трех недель.

Добавим, что Нкунку после перехода из «Лейпцига» за 60 млн евро успел провести за «Челси» четыре матча во всех турнирах (152 минуты игрового времени), в которых конкурент украинца Михаила Мудрика забил 1 мяч.

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Кристофер Нкунку Челси травма бедра Престон Кубок Англии по футболу РБ Лейпциг Михаил Мудрик
Источник Twitter
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