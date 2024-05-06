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  4. Пятая ракетка мира заявила, что может пропустить Ролан Гаррос 2024
WTA
06 мая 2024, 23:35 |
270
0

Пятая ракетка мира заявила, что может пропустить Ролан Гаррос 2024

Джессика Пегула подтвердила снятие с грунтового турнира WTA 1000 в Риме

06 мая 2024, 23:35 |
270
0
Пятая ракетка мира заявила, что может пропустить Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Пятая ракетка мира из США Джессика Пегула подтвердила снятие с грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия), а также сообщила, что может не сыграть на Открытом чемпионата Франции 2024:

«Привет, ребята! Кратко: я пропущу турнир в Риме, и, возможно, Ролан Гаррос.

На самом деле, чувствую себя очень хорошо, но мне надо возвращаться к тренировкам со скоростью улитки 🤣🙏🏼🙏🏼🙏🏼», – написала Пегула.

Последний матч Джессика провела 13 апреля, когда выступала за сборную США в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Бельгии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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