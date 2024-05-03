WTA03 мая 2024, 14:41 | Обновлено 03 мая 2024, 14:42
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Две известные теннисистки снялись с турнира в Риме
Каролина Плишкова и Джессика Пегула пропустят престижный грунтовый турнир
03 мая 2024, 14:41 | Обновлено 03 мая 2024, 14:42
621
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Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова и вторая ракетка США Джессика Пегула пропустят грунтовый турнир WTA 1000 в Риме.
Также сообщается, что в основную сетку попали Грет Миннен (Бельгия), Ван Яфань (Китай) и Майар Шериф (Египет).
Плишкова трижды играла в финале соревнований в Риме, выиграв титул в 2019 году. Пегула далее 1/4 финала на этом турнире не заходила.
Открытый чемпионат Италии состоится с 8 по 19 мая, действующая чемпионка – Елена Рыбакина из Казахстана.
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