Две известные теннисистки снялись с турнира в Риме

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова и вторая ракетка США Джессика Пегула пропустят грунтовый турнир WTA 1000 в Риме.

Также сообщается, что в основную сетку попали Грет Миннен (Бельгия), Ван Яфань (Китай) и Майар Шериф (Египет).

Плишкова трижды играла в финале соревнований в Риме, выиграв титул в 2019 году. Пегула далее 1/4 финала на этом турнире не заходила.

Открытый чемпионат Италии состоится с 8 по 19 мая, действующая чемпионка – Елена Рыбакина из Казахстана.