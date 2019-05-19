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Плишкова выиграла турнир в Риме

Чешская теннисистка в двух сетах одолела Йоханну Конту из Великобритании

  • 19.05.2019 15:36
  • 427 просмотров
  • 1 комментарий
Плишкова выиграла турнир в Риме
© Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова
Чешская теннисистка Каролина Плишкова (№7 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата Италии. В финальном матче экс-первая ракетка мира в двух сетах одолела британку Йоханну Конту (№42 WTA).
 
Рим. Финал
Каролина Плишкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4
 
Отметим, что это первая победа Каролины на турнире в Риме. С понедельника Плишкова впервые с октября 2017 года вернется в топ-3 мирового рейтинга.
 
Йоханна Конта также впервые играла в финале Открытого чемпионата Италии. Со следующей недели она поднимется на 26-ю позицию.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 19.05.2019 16:03
    0
    Плішкова забирає титули Еліни за минулий рік. Брісбен, тепер Рим. Прикро
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 19.05.2019 16:03
    0
    Плішкова забирає титули Еліни за минулий рік. Брісбен, тепер Рим. Прикро
    Ссылка
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