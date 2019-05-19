Плишкова выиграла турнир в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (№7 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата Италии. В финальном матче экс-первая ракетка мира в двух сетах одолела британку Йоханну Конту (№42 WTA).
Рим. Финал
Каролина Плишкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4
Отметим, что это первая победа Каролины на турнире в Риме. С понедельника Плишкова впервые с октября 2017 года вернется в топ-3 мирового рейтинга.
Йоханна Конта также впервые играла в финале Открытого чемпионата Италии. Со следующей недели она поднимется на 26-ю позицию.
Источник — Sport.ua
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