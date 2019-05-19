Плишкова выиграла турнир в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (№7 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата Италии. В финальном матче экс-первая ракетка мира в двух сетах одолела британку Йоханну Конту (№42 WTA).

Рим. Финал

Каролина Плишкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4

Отметим, что это первая победа Каролины на турнире в Риме. С понедельника Плишкова впервые с октября 2017 года вернется в топ-3 мирового рейтинга.

Йоханна Конта также впервые играла в финале Открытого чемпионата Италии. Со следующей недели она поднимется на 26-ю позицию.