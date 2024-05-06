Стало известно, где и когда сборная сыграет в квалификации Евро-2025 U-19

Определились место и сроки проведения квалификационного раунда чемпионата Европы 2025 U-19 с участием юношеской сборной Украины U-19.

В пятницу, 3 мая, в Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа соревнований. По его результатам юношеская сборная Украины (ныне U-18, игроки 2006 года рождения), возглавляемая Дмитрием Михайленко, оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном.

Теперь стало известно, что мини-турнир в группе пройдет в Нидерландах, а матчи состоятся 13, 16 и 19 ноября.

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут соревноваться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин турнира получила пропуск автоматически.

Состав групп квалификации Евро-2025 U-19