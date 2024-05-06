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06 мая 2024, 23:23 | Обновлено 06 мая 2024, 23:35
281
0

Досрочно определен победитель женского чемпионата Украины по футболу

Полтавская Ворскла стала недосягаемой для преследователей

06 мая 2024, 23:23 | Обновлено 06 мая 2024, 23:35
281
0
Досрочно определен победитель женского чемпионата Украины по футболу
ФК Ворскла Полтава

С 3 по 6 мая состоялись матчи 7-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди женщин.

Полтавская Ворскла разгромила криворожский Кривбасс (6:0).

Команда из Полтавы досрочно получила титул чемпиона Украины, поскольку стала недостижимой для команд-соперниц.

Чемпионат Украины среди женщин 2023/2024

Второй этап. 7-й тур

Группа 1 (за 1–6 места), 4 мая

  • Ворскла Полтава – Кривбасс Кривой Рог – 6:0 (3:0)

Голы: Кравчук (3), Петя (38), Козлова (45), Котик (58), Котяш (76), Куць (80).

Ворскла: Самсон, Подольская, Котик (Корсун, 60), Осипян (Куць, 76), Войт (Савка, 68), Петрик (Давиденко, 68), Козлова (Радионова, 60), Андрухив, Калинина (к), Котяш, Кравчук. Тренер: Наталья Зинченко

Кривбасс: Петровец (Калинчук, 81), Иванова, Стекольщикова (Климутина, 46), Жигадло (Мозга, 86), Козуб, Швидченко, Семкив (к), Авраменко, Козишкурт, Колодий (Дудник, 73), Тян. Тренер: Константин Фролов

Предупреждения: Кравчук (84) – Авраменко (42)

  • Металлист 1925 Харьков – Ладомир Владимир – 4:1 (2:0)

Голы: Кожухарь (43), Корнацкая (45), Басанская (69), Ольхова (83, с пенальти) – Коновалова (47).

  • Колос Ковалевка – Шахтер Донецк – 0:0

Группа 2 (за 7-12 места)

  • 3 мая. Верес Ровно – Мариуполь – 0:2 (0:2)

Голы: Бенедик (13), Тарсукова (45).

  • 4 мая. ЕМС-Подолье Винница – Пантеры Умань – 2:1 (1:0)

Голы: Боровская (26), Смеречинская (77) – Билокур (64).

  • 6 мая. Динамо Киев – Днепр-1 – 2:3 (1:1)

Голы: Мироненко (4, 90+2) – Борисюк (24), Аилинкий (70), Левицкая (79).

Удалена: Степанец (23, Дин).

Турнирная таблица

Видеозапись: Ворскла – Кривбасс – 6:0

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Динамо Киев Мариуполь Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Верес Ровно Жилстрой-1 Харьков Днепр-1 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань статистические расклады
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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