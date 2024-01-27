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Кубок Англии
Фулхэм
27.01.2024 21:00 – FT 0 : 2
Ньюкасл
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Кубок Англии
27 января 2024, 23:08 |
52
0

Сороки летят дальше. Ньюкасл победил Фулхэм в Кубке Англии

Состоялся завершающий матч дня в английском кубке

27 января 2024, 23:08 |
52
0
Сороки летят дальше. Ньюкасл победил Фулхэм в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм – Ньюкасл

Сегодня, 27 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Фулхэм» в Лондоне сыграл с «Ньюкаслом».

Гости одержали победу со счетом 2:0. Автором первого гола в матче стал Шон Лонгстафф, а удвоил преимущество «сорок» Дэн Берн на 61-й минуте.

Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.

Фулхэм – Ньюкасл – 0:2

Голы: Лонгстафф, 39, Берн, 61.

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Шон Лонгстафф Дэн Берн Фулхэм Ньюкасл Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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