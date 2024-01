Сороки летят дальше. Ньюкасл победил Фулхэм в Кубке Англии

Сегодня, 27 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Фулхэм» в Лондоне сыграл с «Ньюкаслом».

Гости одержали победу со счетом 2:0. Автором первого гола в матче стал Шон Лонгстафф, а удвоил преимущество «сорок» Дэн Берн на 61-й минуте.

Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.

Фулхэм – Ньюкасл – 0:2

Голы: Лонгстафф, 39, Берн, 61.

Into the fifth round of the @EmiratesFACup! 😁 pic.twitter.com/yYDGcZPPXC