Кубок Англии27 января 2024, 23:08 |
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Сороки летят дальше. Ньюкасл победил Фулхэм в Кубке Англии
Состоялся завершающий матч дня в английском кубке
27 января 2024, 23:08 |
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Сегодня, 27 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Фулхэм» в Лондоне сыграл с «Ньюкаслом».
Гости одержали победу со счетом 2:0. Автором первого гола в матче стал Шон Лонгстафф, а удвоил преимущество «сорок» Дэн Берн на 61-й минуте.
Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.
Фулхэм – Ньюкасл – 0:2
Голы: Лонгстафф, 39, Берн, 61.
Into the fifth round of the @EmiratesFACup! 😁 pic.twitter.com/yYDGcZPPXC— Newcastle United FC (@NUFC) January 27, 2024
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