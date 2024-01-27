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Кубок Англии
Фулхэм
27.01.2024 21:00 – перерыв 0 : 1
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 января 2024, 20:50 |
117
0

Фулхэм – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 21:00 матч 1/16 финала Кубка Англии

27 января 2024, 20:50 |
117
0
Фулхэм – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау, коуч Ньюкасла (слева)

27 января в 21:00 проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречаются Фулхэм и Ньюкасл.

Матч проходит на стадионе Craven Cottage, домашней арене дачников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В случае ничьей будет назначено переигровка на поле сорок.

Фулхэм – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
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Кубок Англии по футболу Фулхэм Ньюкасл смотреть онлайн Эдди Хау
Источник Sport.ua
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