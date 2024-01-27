27 января в 21:00 проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречаются Фулхэм и Ньюкасл.

Матч проходит на стадионе Craven Cottage, домашней арене дачников.

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В случае ничьей будет назначено переигровка на поле сорок.

Фулхэм – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы