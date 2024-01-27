Фулхэм – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 21:00 матч 1/16 финала Кубка Англии
27 января в 21:00 проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречаются Фулхэм и Ньюкасл.
Матч проходит на стадионе Craven Cottage, домашней арене дачников.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В случае ничьей будет назначено переигровка на поле сорок.
Фулхэм – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы
Saturday night in SW6. 🫡#FULNEW pic.twitter.com/uQJ33yiBP7— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 27, 2024
HOWAY NEWCASTLE! 💪#FULNEW // #NUFC pic.twitter.com/qQpUya9WrR— Newcastle United FC (@NUFC) January 27, 2024
События матча
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