Чжэн Циньвень прокомментировала поражение в финале Australian Open 2024

27 января состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвень (WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

После завершения встречи Чжэн прокомментировала поражение на церемонии награждения:

«Поздравляю Арину с таким замечательным матчем. Это мой первый финал. Мне немного жаль, но это так. Для меня это опыт. В то же время я хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда посмотреть на меня. Я чувствую себя сейчас немного сложно.

Я чувствую, что могла бы сыграть лучше, но в этом матче я этого не сделала. Спасибо моей команде за то, что помогли мне добраться сюда. Мне очень понравилось играть на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Для меня это было потрясающе. Я уверена, что в будущем финалов будет больше, и я сыграю лучше», – сказал Чжэн.

Арина Соболенко:

«Я хочу поздравить Циньвень с этой невероятной парой недель. Я знаю, что это тяжелое чувство проиграть в финале. Ты такая невероятная спортсменка, ты такая молодая девушка. Тебе предстоит участвовать во многих финалах. Ты это получишь. Я хочу поздравить вас и вашу команду с потрясающей работой, которую вы, ребята, проделали».

Qinwen Zheng after losing Australian Open Final to Aryna Sabalenka:



“Congrats to Aryna for having such a wonderful match here. It’s my first final. I feel a little bit of pity but that’s how it is. It’s an experience for me. At the same time I want to say thanks for all the fans… pic.twitter.com/4iH48HBb6P