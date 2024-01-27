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  4. Чжэн Циньвень прокомментировала поражение в финале Australian Open 2024
Australian Open
27 января 2024, 13:15 |
609
0

Чжэн Циньвень прокомментировала поражение в финале Australian Open 2024

Представительница Китая не сумела обыграть вторую ракетку мира Арину Соболенко

27 января 2024, 13:15 |
609
0
Чжэн Циньвень прокомментировала поражение в финале Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

27 января состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвень (WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

После завершения встречи Чжэн прокомментировала поражение на церемонии награждения:

«Поздравляю Арину с таким замечательным матчем. Это мой первый финал. Мне немного жаль, но это так. Для меня это опыт. В то же время я хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда посмотреть на меня. Я чувствую себя сейчас немного сложно.

Я чувствую, что могла бы сыграть лучше, но в этом матче я этого не сделала. Спасибо моей команде за то, что помогли мне добраться сюда. Мне очень понравилось играть на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Для меня это было потрясающе. Я уверена, что в будущем финалов будет больше, и я сыграю лучше», – сказал Чжэн.

Арина Соболенко:

«Я хочу поздравить Циньвень с этой невероятной парой недель. Я знаю, что это тяжелое чувство проиграть в финале. Ты такая невероятная спортсменка, ты такая молодая девушка. Тебе предстоит участвовать во многих финалах. Ты это получишь. Я хочу поздравить вас и вашу команду с потрясающей работой, которую вы, ребята, проделали».

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Арина Соболенко Чжэн Циньвень Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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