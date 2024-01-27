Чжэн Циньвень прокомментировала поражение в финале Australian Open 2024
Представительница Китая не сумела обыграть вторую ракетку мира Арину Соболенко
27 января состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвень (WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.
После завершения встречи Чжэн прокомментировала поражение на церемонии награждения:
«Поздравляю Арину с таким замечательным матчем. Это мой первый финал. Мне немного жаль, но это так. Для меня это опыт. В то же время я хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда посмотреть на меня. Я чувствую себя сейчас немного сложно.
Я чувствую, что могла бы сыграть лучше, но в этом матче я этого не сделала. Спасибо моей команде за то, что помогли мне добраться сюда. Мне очень понравилось играть на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Для меня это было потрясающе. Я уверена, что в будущем финалов будет больше, и я сыграю лучше», – сказал Чжэн.
Арина Соболенко:
«Я хочу поздравить Циньвень с этой невероятной парой недель. Я знаю, что это тяжелое чувство проиграть в финале. Ты такая невероятная спортсменка, ты такая молодая девушка. Тебе предстоит участвовать во многих финалах. Ты это получишь. Я хочу поздравить вас и вашу команду с потрясающей работой, которую вы, ребята, проделали».
Qinwen Zheng after losing Australian Open Final to Aryna Sabalenka:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2024
“Congrats to Aryna for having such a wonderful match here. It’s my first final. I feel a little bit of pity but that’s how it is. It’s an experience for me. At the same time I want to say thanks for all the fans… pic.twitter.com/4iH48HBb6P
Aryna Sabalenka to Qinwen Zheng after beating her in Australian Open Final:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2024
“I want to congratulate Qinwen on an incredible couple of weeks. I know this feeling is tough to lose in the finals. You’re such an incredible player, you’re such a young girl. You’re gonna be in many… pic.twitter.com/W4adaXmGIN
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