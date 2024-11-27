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27 ноября 2024, 04:14 |
168
0

ФОТО. Старший сын Месси сыграл против родного клуба своего отца

Тьяго Месси провел очень знаковый матч...

27 ноября 2024, 04:14 |
168
0
ФОТО. Старший сын Месси сыграл против родного клуба своего отца
Instagram. Тьяго Месси

Старший сын Лионеля МессиТьяго – сыграл против первого клуба в карьере отца – «Ньюэллс Олд Бойз».

Это случилось на турнире «Newell's Cup 2024», где Тьяго Месси представляет команду «Интер Майами U-13».

В матче ровесников победили аргентинцы со счётом 1:0. В одной команде с сыном Месси играет и старший сын Луиса Суареса – Бенхамин.

На этом матче Тьяго поддерживала мама – Антонела Роккуццо, бабушка – Селия Месси, и братья – Маттео и Чиро.

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Тьяго Месси Лионель Месси Интер Майами Ньюэллс Олд Бойз фото Major League Soccer (MLS) чемпионат Аргентины по футболу Антонела Роккуццо
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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