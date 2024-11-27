ФОТО. Старший сын Месси сыграл против родного клуба своего отца

Старший сын Лионеля Месси – Тьяго – сыграл против первого клуба в карьере отца – «Ньюэллс Олд Бойз».

Это случилось на турнире «Newell's Cup 2024», где Тьяго Месси представляет команду «Интер Майами U-13».

В матче ровесников победили аргентинцы со счётом 1:0. В одной команде с сыном Месси играет и старший сын Луиса Суареса – Бенхамин.

На этом матче Тьяго поддерживала мама – Антонела Роккуццо, бабушка – Селия Месси, и братья – Маттео и Чиро.