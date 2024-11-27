Другие новости27 ноября 2024, 04:14 |
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ФОТО. Старший сын Месси сыграл против родного клуба своего отца
Тьяго Месси провел очень знаковый матч...
27 ноября 2024, 04:14 |
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Старший сын Лионеля Месси – Тьяго – сыграл против первого клуба в карьере отца – «Ньюэллс Олд Бойз».
Это случилось на турнире «Newell's Cup 2024», где Тьяго Месси представляет команду «Интер Майами U-13».
В матче ровесников победили аргентинцы со счётом 1:0. В одной команде с сыном Месси играет и старший сын Луиса Суареса – Бенхамин.
На этом матче Тьяго поддерживала мама – Антонела Роккуццо, бабушка – Селия Месси, и братья – Маттео и Чиро.
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