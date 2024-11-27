У кого 10? Стала известна оценка Степанова за дебютный матч за Байер в ЛЧ
Артем вышел на поле на 73-й минуте поединка против РБ Зальцбург (5:0)
26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и РБ Зальцбург. Поединок прошел на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
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На 73-й минуте в составе подопечных Хаби Алонсо дебютировал 17-летний украинский форвард Артем Степанов. Он заменил Патрика Шика.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0. Именно такой балл дается игрокам, которые выходят на замену.
Лучшим в поединке стал Алехандро Гримальдо – 10. Он отдал гол и ассист.
Оценки WhoScored за матч Байер – РБ Зальцбург (5:0)
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