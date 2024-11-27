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  4. У кого 10? Стала известна оценка Степанова за дебютный матч за Байер в ЛЧ
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 03:34 |
64
0

У кого 10? Стала известна оценка Степанова за дебютный матч за Байер в ЛЧ

Артем вышел на поле на 73-й минуте поединка против РБ Зальцбург (5:0)

27 ноября 2024, 03:34 |
64
0
У кого 10? Стала известна оценка Степанова за дебютный матч за Байер в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и РБ Зальцбург. Поединок прошел на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

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На 73-й минуте в составе подопечных Хаби Алонсо дебютировал 17-летний украинский форвард Артем Степанов. Он заменил Патрика Шика.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0. Именно такой балл дается игрокам, которые выходят на замену.

Лучшим в поединке стал Алехандро Гримальдо – 10. Он отдал гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Байер – РБ Зальцбург (5:0)

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Артем Степанов Байер РБ Зальцбург Лига чемпионов WhoScored оценки дебют Алехандро Гримальдо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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