У кого 10? Стала известна оценка Степанова за дебютный матч за Байер в ЛЧ

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и РБ Зальцбург. Поединок прошел на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 73-й минуте в составе подопечных Хаби Алонсо дебютировал 17-летний украинский форвард Артем Степанов. Он заменил Патрика Шика.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0. Именно такой балл дается игрокам, которые выходят на замену.

Лучшим в поединке стал Алехандро Гримальдо – 10. Он отдал гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Байер – РБ Зальцбург (5:0)