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Лига Чемпионов
Байер
26.11.2024 22:00 – FT 5 : 0
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 01:40 |
116
0

Байер – РБ Зальцбург – 5:0. Дебют Степанова, как судил Балакин? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

27 ноября 2024, 01:40 |
116
0
Байер – РБ Зальцбург – 5:0. Дебют Степанова, как судил Балакин? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и РБ Зальцбург.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

На 73-й минуте в составе подопечных Хаби Алонсо дебютировал 17-летний украинский форвард Артем Степанов. Он заменил Патрика Шика.

Главным судьей этого матча был украинский рефери Николай Балакин.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября

Байер (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 5:0

Голы: Вирц, 8 (пен.), 30, Гримальдо, 11, Шик, 61, Гарсия, 72

Видеообзор матча:

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Байер).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Вирц (Байер).
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Лига чемпионов Артем Степанов Николай Балакин видео голов и обзор Флориан Вирц пенальти Патрик Шик Алейш Гарсия Алехандро Гримальдо Байер РБ Зальцбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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