Байер – РБ Зальцбург – 5:0. Дебют Степанова, как судил Балакин? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и РБ Зальцбург.
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Поединок прошел на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
На 73-й минуте в составе подопечных Хаби Алонсо дебютировал 17-летний украинский форвард Артем Степанов. Он заменил Патрика Шика.
Главным судьей этого матча был украинский рефери Николай Балакин.
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября
Байер (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 5:0
Голы: Вирц, 8 (пен.), 30, Гримальдо, 11, Шик, 61, Гарсия, 72
Видеообзор матча:
События матча
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