Дебют Степанова. Байер катком прошелся по РБ Зальцбург

Во вторник, 26 ноября, состоялся поединок 5-го тура Лиги чемпионов между клубами «Байер» и «РБ Зальцбург». Матч прошел на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия).

Как результат, встреча команд закончилась разгромной победой «Байера» со счетом 5:0.

Поединок обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

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Счет на табло был открыт уже на 8-й минуте. Хозяева получили возможность пробить 11-метровый, который реализовал Флориан Вирц. Удвоил преимущество фармацевтов на 11-й минуте Алехандро Гримальдо. Счет разгромным сделал тот же Вирц и это случилось до свитка арбитра на перерыв. Немецкий полузащитник оформил дубль благодаря результативной передаче Гримальдо.

После отдыха команды вышли на второй тайм, однако доминация «Байера» продолжилась. Свою руку к погрому приложил чешский форвард Патрик Шик, которому удалось запереть прострел. Замены Хаби Алонсо повлияли на дальнейший ход игры. Автором пятого забитого мяча стал Алейш Гарсия, которому хватило всего пять минут для результативного действия.

Важным эпизодом в матче стал дебют 17-летнего украинца Артема Степанова в составе «Байера». Нападающий появился на футбольном поле на 73-й минуте. Украинец заменил автора четвертого гола Патрика Шика. Однако отличиться полезными действиями украинец не смог.

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

«Байер» – «РБ Зальцбург» – 5:0

Голы: Вирц, 8 (пен.), 30, Гримальдо, 11, Шик, 61, Гарсия, 72

«Байер»: Коварж - Инкапье (Артур, 67), Та, Тапсоба - Гримальдо, Андрих, Джака, Фримпонг (Телла, 68) - Вирц (Оньека, 76), Шик (Степанов, 73), Паласиос (Гарсия, 67)

«РБ Зальцбург»: Шлагер – Терзич (Гиндо, 46), Байду, Пьонтковский, Дедич – Диамбу (Капальдо, 74), Гурна-Дуат (Байчетич, 46), Кларк (Бидструп, 46) – Глух, Конате ), Йео

Фото матча