ФОТО. «Буду содержанкой».Жена украинского футболиста шокировала признанием

Жена нападающего луганской «Зари» Владислава Бугая (ныне – в аренде в «Металлисте 1925»), Екатерина, рассказала про реалии их семейной жизни.

Девушка выпустила ряд шутейных сторис, в которых поделилась привилегией быть женой профессионального футболиста:

«Я не смогла работать, совмещать быт и быть мамой. Было принято решение, уйди с работы 😞... Буду содержантой, наконец-то комментарии в тик-токе станут хоть на каплю правдивее 😂. Буду наслаждаться временем с пупсом. Говорят, они очень быстро растут, но завтра нам будет уже 7 месяцев, а я такого подтвердить не могу 😆».

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Владислав сделал предложение своей будущей жене в 2021-м году, пара воспитывает мальчика Марка, который родился в этом году.