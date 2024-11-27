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27 ноября 2024, 04:59 |
314
0

ФОТО. Жена Анри сразила всех своей красотой. Это второй брак Тьерри

Боснийская модель Андреа Раджачич знает как приковать взгляды

27 ноября 2024, 04:59 |
314
0
ФОТО. Жена Анри сразила всех своей красотой. Это второй брак Тьерри
Instagram. Тьерри Анри и Андреа Раджачич

Легендарный экс-футболист Тьерри Анри поразил всех своей женой – боснийской моделью Андреа Раджачич.

Пара побывала на церемонии «Человек года» от французского издания «GQ».

Анри был почетным гостем события, подготовив речь про свою футбольную карьеру.

Тем не менее главной звездой вечера стала жена француза – 38-летняя модель, которая выглядела потрясающе.

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Пара вместе с 2009 года, тогда Тьерри играл за «Барселону». Они воспитывают двоих детей – Стеллу и Габриэля.

Это второй брак в жизни Тьерри Анри – первая его жена – манекенщица Николь Мери, от которой у него также дочь и сын – Теа и Тити.

Сейчас экс-футболист возглавляет тренерский штаб молодежной и олимпийской сборной Франции – на минувшей Олимпиаде Анри привел команду к серебряным медалям. Также Тьерри выступает футбольным экспертом на телевиденьи во время матчей Лиги чемпионов.

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Тьерри Анри фото lifestyle сборная Франции по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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