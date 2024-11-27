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  4. У Нойера – больше успешных попыток дриблингов, чем у игроков атаки ПСЖ
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 04:05 |
124
0

У Нойера – больше успешных попыток дриблингов, чем у игроков атаки ПСЖ

Произошло это в групповом матче Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ

27 ноября 2024, 04:05 |
124
0
У Нойера – больше успешных попыток дриблингов, чем у игроков атаки ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

26 ноября состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ на Альянц Арене. Немцы минимально победили парижан (1:0), Ким Мин Дже забил гол, воспользовавшись ошибкой голкипера ПСЖ.

В этом матче произошел забавный факт: у голкипера Баварии Мануэля Нойера было больше выполненных успешных попыток дриблинга (1) чем у всей линии атаки ПСЖ (0), а именно больше чем у Дембеле и Баркола. В качестве бонуса к этому, Усман Дембеле успел получить две желтые карточки и был удален с поля на 56-й минуте матча.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Нойер сыграл во всех 5 возможных матчах за Баварию, пропустив 7 голов и сыграв 2 матча на ноль.

Что касается Дембеле и Баркола в этой кампании Лиги чемпионов, то лишь одним ассистом отметился Усман.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Бавария – ПСЖ (1:0)

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Мануэль Нойер Усман Дембеле Брэдли Баркола дриблинг Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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