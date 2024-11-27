У Нойера – больше успешных попыток дриблингов, чем у игроков атаки ПСЖ

26 ноября состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ на Альянц Арене. Немцы минимально победили парижан (1:0), Ким Мин Дже забил гол, воспользовавшись ошибкой голкипера ПСЖ.

В этом матче произошел забавный факт: у голкипера Баварии Мануэля Нойера было больше выполненных успешных попыток дриблинга (1) чем у всей линии атаки ПСЖ (0), а именно больше чем у Дембеле и Баркола. В качестве бонуса к этому, Усман Дембеле успел получить две желтые карточки и был удален с поля на 56-й минуте матча.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Нойер сыграл во всех 5 возможных матчах за Баварию, пропустив 7 голов и сыграв 2 матча на ноль.



Что касается Дембеле и Баркола в этой кампании Лиги чемпионов, то лишь одним ассистом отметился Усман.

Дмитрий БАНАР



Видеообзор матча Бавария – ПСЖ (1:0)