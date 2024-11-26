ФОТО. Трехкратный финалист Grand Slam сделал предложение своей девушке
Каспер Рууд и Мария Галлигани скоро станут мужем и женой
25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд сделал предложение своей девушке.
Возлюбленную Каспера зовут Мария Галлигани. Ей 27 лет. Рууд сообщил о важном решении в Instagram:
«Не могу дождаться, чтобы жениться на тебе 💍🤍», – подписана публикация.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Рууд и Галлигани встречаются с 2018 года. Мария учится на психолога в Дании. Она также из Норвегии, родилась в Осло.
Каспер является трехкратным финалистом турниров серии Grand Slam: Ролан Гаррос 2022, 2023 и US Open 2022. На его счету 12 трофеев на уровне АТР, а личный рекорд в рейтинге – вторая позиция. Сейчас он занимает шестую строчку.
ФОТО. Трехкратный финалист Grand Slam сделал предложение своей девушке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан Шевченко покинул академию «синих» из-за семейных связей
Специалист верит в успех Ваната и Сикана