25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд сделал предложение своей девушке.

Возлюбленную Каспера зовут Мария Галлигани. Ей 27 лет. Рууд сообщил о важном решении в Instagram:

«Не могу дождаться, чтобы жениться на тебе 💍🤍», – подписана публикация.

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Рууд и Галлигани встречаются с 2018 года. Мария учится на психолога в Дании. Она также из Норвегии, родилась в Осло.

Каспер является трехкратным финалистом турниров серии Grand Slam: Ролан Гаррос 2022, 2023 и US Open 2022. На его счету 12 трофеев на уровне АТР, а личный рекорд в рейтинге – вторая позиция. Сейчас он занимает шестую строчку.

ФОТО. Трехкратный финалист Grand Slam сделал предложение своей девушке