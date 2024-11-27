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  4. Холанд быстрее всех достиг 50 результативных действий в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 03:48 |
115
0

Холанд быстрее всех достиг 50 результативных действий в Лиге чемпионов

Норвежский форвард отметился дублем в матче Лиги чемпионов против Фейеноорда

27 ноября 2024, 03:48 |
115
0
Холанд быстрее всех достиг 50 результативных действий в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

26 ноября, в рамках группового этапа Лиги Чемпонов, на поле встретились Манчестер Сити и Фейеноорд. Встреча состоялась на Этихаде и завершилась со счетом 3:3. Голами в этом поединке отметились Эрлинг Холанд (44, 53), Илкай Гюндоган (50), Анис Хадж-Мусса (75), Сантьяго Хименес (82) и Давид Ганцко (89).

Благодаря дублю Эрлинг Холанд стал самым быстрым игроком в истории турнира, который достиг 50 результативных действий (45 голов, 5 ассистов). Предыдущий рекорд принадлежал легенде красных дьяволов – Руду ван Нистелрой, который достиг этой отметки за 45 матчей. Холанд превзошел голландца на 1 матч – 44.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Холанд отметился 5 голами в 5 матчах.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Манчестер Сити – Фейеноорд (3:3)

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Фейеноорд Лига чемпионов рекорд Руд ван Нистелрой
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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