Холанд быстрее всех достиг 50 результативных действий в Лиге чемпионов

26 ноября, в рамках группового этапа Лиги Чемпонов, на поле встретились Манчестер Сити и Фейеноорд. Встреча состоялась на Этихаде и завершилась со счетом 3:3. Голами в этом поединке отметились Эрлинг Холанд (44, 53), Илкай Гюндоган (50), Анис Хадж-Мусса (75), Сантьяго Хименес (82) и Давид Ганцко (89).

Благодаря дублю Эрлинг Холанд стал самым быстрым игроком в истории турнира, который достиг 50 результативных действий (45 голов, 5 ассистов). Предыдущий рекорд принадлежал легенде красных дьяволов – Руду ван Нистелрой, который достиг этой отметки за 45 матчей. Холанд превзошел голландца на 1 матч – 44.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Холанд отметился 5 голами в 5 матчах.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Манчестер Сити – Фейеноорд (3:3)